Фото: соцсети
После жалоб надымчан в соцсетях власти отремонтировали остановку и привели в порядок детскую площадку.
Сообщение о павильоне, пострадавшем от действий стихии, появилось в местном паблике 17 мая.
- Уже почти две недели прошло после урагана. Интересно, кто-то собирается приводить в порядок наши крутые северные остановки, которые ветром разметало? - спрашивает Татьяна Александрова.
В качестве доказательств девушка прикрепила фото павильона с оторванной крышей и помятыми стенами.
Фото: соцсети
А сегодня представитель мэрии отписался в комментариях, что работы по восстановлению выполнены.
Фото: администрация Надымского района
Информацию о детской площадке, расположенной по улице Зверева, д. 51, опубликовали в соцсетях несколько часов назад. Озабоченная мама возмущалась тем, что вся ее территория усыпана битым стеклом.
- Сама два раза собирала, особенно их много среди песка. Рядом гуляют маленькие дети. Примите меры, пожалуйста! - просит Рамина.
На снимке, опубликованном девушкой, и вправду видны стекла, валяющиеся на прорезиненном покрытии.
Фото: соцсети
Спустя время власти выложили уже свое фото, на котором изображена расчищенная территория.
Фото: администрация Надымского района
- Работа выполнена, - отчитались в мэрии.