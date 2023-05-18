Фото: соцсети

После жалоб надымчан в соцсетях власти отремонтировали остановку и привели в порядок детскую площадку.

Сообщение о павильоне, пострадавшем от действий стихии, появилось в местном паблике 17 мая.

- Уже почти две недели прошло после урагана. Интересно, кто-то собирается приводить в порядок наши крутые северные остановки, которые ветром разметало? - спрашивает Татьяна Александрова.

В качестве доказательств девушка прикрепила фото павильона с оторванной крышей и помятыми стенами.

Фото: соцсети

А сегодня представитель мэрии отписался в комментариях, что работы по восстановлению выполнены.

Фото: администрация Надымского района

Информацию о детской площадке, расположенной по улице Зверева, д. 51, опубликовали в соцсетях несколько часов назад. Озабоченная мама возмущалась тем, что вся ее территория усыпана битым стеклом.

- Сама два раза собирала, особенно их много среди песка. Рядом гуляют маленькие дети. Примите меры, пожалуйста! - просит Рамина.

На снимке, опубликованном девушкой, и вправду видны стекла, валяющиеся на прорезиненном покрытии.

Фото: соцсети

Спустя время власти выложили уже свое фото, на котором изображена расчищенная территория.

Фото: администрация Надымского района

- Работа выполнена, - отчитались в мэрии.