Ноябрянин взял в кредит четверть миллиона и перевел деньги мошеннику Фото: Вера Зенина

В полицию Ноябрьска обратился мужчина 1962 года рождения, ставший жертвой мошенника. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, северянин поверил, что на его имя хотят взять кредит и выполнил все, что ему велел аферист.

- Посредством мессенджера потерпевшему позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил ноябрянину, что кто-то пытается взять кредит на его имя и, после долгого разговора, убедил оформить онлайн-займ, - прокомментировали в мэрии.

В итоге мужчина взял кредит в 235 тысяч рублей и перевел все деньги на указанные злоумышленником счета

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.