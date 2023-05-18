Фото: Правительство ЯНАО

Жители Ямальского района смогут пройти курсы начальной военной подготовки. Как сообщили в администрации муниципалитета, это стало возможным благодаря гранту, который выиграла местная организация ветеранов,. Они разработали проект под названием «Настоящие патриоты Ямала».

На курсах северян научат обращаться со стрелковым оружием, помогут овладеть знаниями по тактической и строевой подготовкой, основами первой медицинской помощи.

Также грант получили активисты Сеяхинской библиотеки совместно с АНО «Центр поддержки гражданских инициатив». Они выдвинули идею по созданию 3D-открыток с сюжетами национальных ненецких сказок. Проект носит название «Вадам' пад" мю' - слово в сумке».

А общественная организация «Небяни Табеку «Заветы матери» расскажет девушкам-подросткам о гигиенической культуре и укреплению репродуктивного здоровья. Проект «Откровенно о сокровенном» неоднократно становился победителем грантов различного уровня и вновь получил поддержку.