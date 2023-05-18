В Тазовском началось строительство спортзала для игровых видов спорта

Фото: администрация Тазовского района
В Тазовском началось строительство спортивного зала для игровых видов спорта. Как сообщили в администрации муниципалитета, в новом комплексе смогут заниматься любители мини-футбола, баскетбола и волейбола.
- Это будет быстровозводимое здание, современные технологии позволяют построить объект качественно и в короткие сроки, - прокомментировали в мэрии.
На площади в 1 500 квадратных метров разместятся игровое поле со специальной тройной разметкой, электронное табло, тренерские, раздевалки, душевые, инвентарная и медицинский кабинет.
Фото: администрация Тазовского района
На стройплощадке уже завершены подготовительные работы, сейчас специалисты занимаются монтажом металлоконструкций.
Завершить работы все работы подрядчик планирует до конца года.
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