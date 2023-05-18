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НовостиНедвижимость18 мая 2023 7:34

В Тазовском началось строительство спортзала для игровых видов спорта

На площадке уже завершены подготовительные работы
Марина Прохорова
Фото: администрация Тазовского района

Фото: администрация Тазовского района

В Тазовском началось строительство спортивного зала для игровых видов спорта. Как сообщили в администрации муниципалитета, в новом комплексе смогут заниматься любители мини-футбола, баскетбола и волейбола.

- Это будет быстровозводимое здание, современные технологии позволяют построить объект качественно и в короткие сроки, - прокомментировали в мэрии.

На площади в 1 500 квадратных метров разместятся игровое поле со специальной тройной разметкой, электронное табло, тренерские, раздевалки, душевые, инвентарная и медицинский кабинет.

Фото: администрация Тазовского района

Фото: администрация Тазовского района

На стройплощадке уже завершены подготовительные работы, сейчас специалисты занимаются монтажом металлоконструкций.

Завершить работы все работы подрядчик планирует до конца года.

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