Новоуренгоец, убивший жену ударами по голове, отправится в колонию

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В Новом Уренгое осудили местного жителя, до смерти забившего свою супругу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Все началось с того, что 25 марта в одной из квартир микрорайона Восточный обнаружили тело женщины 1991 года рождения с признаками насильственной смерти - повреждениями в области головы.

- В ходе выяснения обстоятельств ее гибели следователи установили, что смертельные удары женщине нанес супруг. Видя, что жена скончалась, злоумышленник покинул страну, намереваясь избежать наказания. Однако его передвижения были установлены сотрудниками правоохранительных органов, а сам он - задержан, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима