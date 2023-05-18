В преддверии ЕГЭ на Ямале протестировали систему видеонаблюдения

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале протестировали систему видеонаблюдения, состоящую из 650 камер, которая будет следить за учениками во время написания ЕГЭ.

- В этом году камеры впервые наблюдают за ходом сдачи экзамена не только в 11-х, но и в 9-х классах. Для организации сдачи ОГЭ была проведена колоссальная работа - в 509 аудиториях запустят 1 016 цифровых устройств. Все они транслируют процесс итоговой проверки знаний в онлайн-режиме. Наблюдатели смогут следить за проведением экзаменов в крупных городах и удаленных поселениях, - рассказал заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Ямало-Ненецкого филиала ПАО «Ростелеком» Виктор Сысов.

В этом году экзаменационный период пройдет с 24 мая по 1 июля. Писать работы школьники будут в 145 пунктах: 58 для 11-классников и 87 для 9-классников. Для 24 ребят с ограниченными возможностями здоровья экзамены пройдут на дому, еще два пункта откроются в больницах.

Также представитель провайдера отметил, что видеосигнал будет напрямую транслируется на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ» и «Смотри ОГЭ».