В Мужах начали обустраивать новые тротуары и пешеходные дорожки

Фото: Олег Попов, соцсети

В Шурышкарском районе стартовал сезон дорожных работ. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов.

Так, в Мужах уже приступили к строительству тротуара по улице 50 лет Октября. Кроме того, в этом сезоне специалисты проложат еще один участок пешеходной дорожки - от пассажирского причала до детсада «Аленушка». Их общая протяженность - 500 метров.

В селах района отремонтируют 21 участок дорог общей протяженностью 6,5 километра. Контракты на выполнение работ уже заключены, завершить их подрядчики должны до наступления холодов.

Также Олег Попов сообщил, что сейчас идет работа по перераспределению средств, сэкономленных в результате проведения торгов. Благодаря этому в план на текущий год можно будет включить дополнительные участки.