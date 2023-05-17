Ямальцы могут посмотреть военную мелодраму «Расправляя крылья» с Пускепалисом и Шпицей

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION

Жители Ямала могут увидеть военную мелодраму «Расправляя крылья», рассказывающую историю боевой летчицы Анны Петровой. Эксклюзивная премьера картины состоялась в онлайн-кинотеатре KION экосистемы МТС.

Действие фильма разворачивается в 1943 году. Анна Петрова - боевая летчица, которая получила тяжелую травму позвоночника после того, как противник сбил ее самолет. Оправившись, она возвращается в тыл и работает ведущим инженером на авиационном заводе, где готовят к испытаниям новые самолеты «Кречеты». Его руководство, не зная о последствиях травмы девушки, поручает ей вместе с майором Зотовым перегнать опытный образец «Кречета» на фронт для боевых испытаний.

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION

Кроме желания одержать победу над врагом и вернуться домой с победой, Анна преследует и личную цель. Она настроена поквитаться с майором Бриггелем - немецким летчиком «Черного Мессера», из-за которого погиб ее возлюбленный.

В итоге, несмотря на суровое время, тяжелые испытания, внутреннюю боль и горечь утрат, преодолевая желание мстить за тех, кого потеряли, Анна и Зотов открываются друг другу.

- «Расправляя крылья» - это мелодрама о женщине на войне, чья молодость, а вместе с ней и первые чувства, и трагические потери пришлись на суровое время. Анна Петрова прошла путь от мечтаний о небе до грандиозных полетов, от тяжелой травмы до работы в тылу, а затем снова стала пилотом самолетов», - говорит генеральный продюсер фильма Анастасия Шипулина.

Также, по ее мнению, фильм подчеркивает роль женщин в Великой Отечественной войне и тот неоценимый вклад, который они внесли в победу.

Фото: архив онлайн-кинотеатра KION

Кстати, картина снята Ольгой Музалевой по сценарию Юсупа Разыкова. Это самобытный автор, многократный лауреат фестиваля «Кинотавр» и премии международной ассоциации кинокритиков в Карловых Варах.

Анну сыграла популярная актриса Катерина Шпица («Экипаж», «Поддубный», «Полярный», «Метро», «Топи»), а майора Зотова – Александр Горбатов («Шаляпин», «Коса», «Содержанки», «Капкан на судью»). А еще в фильме присутствует Сергей Пускепалис погибший в 2022 году. Также в драме снялись Михаил Тройник («Вызов», «Чики», «Хандра»), Кирилл Гребенщиков («Тест на беременность», «Анна Каренина») и юная актриса Василиса Немцова («Балканский рубеж», «Эпидемия»).