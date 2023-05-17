В Новом Уренгое появится интерактивный музей-лаборатория, посвященный добыче газа

Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое появится интерактивный музей-лаборатория, посвященный добыче голубого топлива. Называться он будет «Газ от скважины до потребителя. Аркториум-современные технологии», сообщил глава города Андрей Воронов.

- Проект «Академии талантов» получил грант в один миллион рублей. Первых посетителей музей-лаборатория примет уже в сентябре, - прокомментировал градоначальник.

Также грант в миллион рублей получила школа №17, там разработали проект «Школа цифровых и инженерных интеграций». За это образовательному учреждению присудили первое место.

На второй строчке расположился проект городской гимназии «Муниципальный фестиваль-перезагрузка для педагогов «Флагманы-Новому Уренгою» - 770 тысяч рублей.

А третье место занял проект школы № 16 «Социально-проектная лаборатория «Город» - 700 тысяч рублей.