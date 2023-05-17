В Тарко-Сале пожарные тушат жилой дом по улице Рыбацкая

Фото: МЧС России по ЯНАО

В Тарко-Сале пожарные тушат жилой дом №8, расположенный по улице Рыбацкая. Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило сегодня, 17 мая, в 15.16. Спасатели прибыли на место через считанные минуты, но, несмотря на это, второй этаж уже был охвачен огнем.

- По прибытии наблюдалось горение второго этажа, ориентировочно пламя охватило 30 квадратных метров помещения, - прокомментировали в ведомстве.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в этом ЧП нет, но пока это не точная информация, поскольку борьба с огнем все еще продолжается.

Сейчас на месте пожара работают пять единиц техники и 30 человек личного состава.