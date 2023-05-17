В Ноябрьске выберут лучших народных врачей

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В Ноябрьске выберут «Народного врача-2023». За победу в конкурсе будут бороться специалисты городской больницы и станции скорой помощи, а проводит его филиал «СОГАЗ-Мед».

В этом году горожане будут выбирать лучших врачей скорой медицинской помощи, амбулаторно-поликлинической помощи, стационарной помощи и акушера-гинеколога Перинатального центра.

Сделать выбор ноябряне могут со 2 мая по 2 июня. Голоса принимаются в боксах для отзывов по следующим адресам:

- Городская поликлиника (ул. Муравленко, 42б);

- Детская поликлиника (ул. Советская, 79а);

- Детская поликлиника (пр. Мира, 58);

- Перинатальный центр (ул. Пирогова,1);

- Городская стоматологическая поликлиника (ул. Ленина, 39);

- Ноябрьская станция скорой медицинской помощи (ул. Энтузиастов, 65);

- Филиал городской поликлиники (ул. Изыскателей, 48);

Также голоса принимаются в офисе АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» по адресу: ул. Ленина, д. 27. И по электронной почте: yamal@sogaz-med.ru, необходимо сделать пометку «Проект «Народный врач».