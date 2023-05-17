В Губкинском завершается реконструкция скандальной школы №6, которую отдадут под нужды старшеклассников

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Губкинском завершается реконструкция школы №6. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, рабочие уже приступили к чистовой отделке помещений, заканчивается монтаж фасадов здания, кровли и входных групп.

Качество проделанных работ оценили специалисты окружной службы Госстройнадзора. Они проверили состояние предчистовой подготовки стен и полов к нанесению отделочных покрытий и материалов, а также горизонтальность и вертикальность поверхностей строительных конструкций. Кстати, итоговая проверка школы намечена на июль.

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

К тому времени в учреждении появятся современное оборудование, стильный интерьер, лаборатории, уютные зоны отдыха и коворкинги (интересные пространства для занятий).

Напоминаем, что недавно вокруг школы разгорелся скандал. Дело в том, что два года назад, когда здание закрыли на капремонт, а всех учеников перевели обучаться в лицей, администрация заверила родителей, что после окончания работ дети вернутся в родные стены. А не так давно жителей поставили перед фактом - школу отдадут под нужды старшеклассников.