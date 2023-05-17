В Уренгое появится новый сквер с антивандальными фонарями и светящейся скамьей

Фото: Правительство ЯНАО

В Уренгое началось строительство нового сквера площадью 6 700 квадратных метров. Он расположится на пересечении улиц Брехунцова и Первопроходцев - в самом центре поселка. Напоминаем, что именно эту территорию жители выбрали для благоустройства во время всероссийского голосования в 2022 году.

Сейчас рабочие демонтируют тротуарную плитку, а затем приступят к основным работам.

Сквер будет с национальным колоритом. На его территории установят скамьи с орнаментом, чум, фигуры молодой пары ненцев, оленя, нарт и другие малые архитектурные формы. А расположенный в центре фонтан модернизируют - украсят новой подсветкой и изменят систему подачи воды. Озеленение сквера повторит северный ландшафт - высадят кустарники и небольшие деревья.

Особое внимание уделят установке современного освещения. Это будут фонари с антивандальным стеклом.

Еще одной отличительной особенностью станет скамейка с подсветкой, которая растянется по всему периметру сквера и будет параллельно служить ограждением территории.