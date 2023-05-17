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Летом на Ямале отремонтируют сразу четыре улицы, названые именами Героев страны. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, улицу Чкалова в Салехарде приведут в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На протяжении полукилометра будет уложен новый асфальт, отремонтированы тротуары и бордюры.

Также изменит свой облик и улица Зои Космодемьянской. Здесь восстановят проезды от домов №5 и №7 и до соединения с улицей Броднева. Специалисты отремонтируют дорожное покрытие, обустроят тротуары, бордюры, ограждения и нанесут дорожную разметку.

А на на улице Александра Матросова устранят неровности дорожного полотна - 200 метров. Кроме того, будут отремонтированы бордюрные камни.

Запланирована к ремонту и улица Юрия Гагарина в селе Горки.

А в Яр-Сале и Тазовском отремонтируют улицы, названные в честь людей, сделавших вклад в развитие округа - Худи Сэроко, А. Федорова и Александра Маргулова.