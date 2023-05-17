На следующей неделе в Ноябрьске начнется плановая промывка внутриквартальных сетей Фото: Вера Зенина

На следующей неделе, 22 мая, в Ноябрьске начнется плановая промывка внутриквартальных сетей, которая продлится до середины августа. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Энерго-Газ-Ноябрьск».

- Работы будут проходить поочередно в каждом микрорайоне города и потребуют кратковременного отключения воды (один или два дня). Уведомления об этом уже стали приходить жителям в личный кабинет на портале госуслуг, - прокомментировали в компании.

Также там напомнили, что гидропневматическая промывка - это самый простой и эффективный способ очистки трубопроводов, целью которой является удаление различных отложений, накапливающихся за отопительный сезон. Как итог - удается достичь уменьшения гидравлического сопротивления трубопроводов, улучшения циркуляции, а также качества воды.

Кроме оповещения на госуслугах диспетчерская «Энерго-Газ-Ноябрьска» будет еженедельно сообщать управляющим компаниям о ближайших отключениях. Таким образом ее работники смогут заблаговременно напомнить жителям о проведении работ.