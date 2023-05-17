В Тазовском районе водитель грузовика получил смертельный удар током

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В Тазовском районе организована доследственная проверка по факту гибели водителя самосвала на рабочем месте. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, трагедия произошла 15 мая на одном из месторождений.

- В тот день водитель подрядной организации, выполняя работу, допустил движение самосвала с поднятым кузовом. В результате этого автомобиль задел линию электропередачи, а мужчина получил удар током и скончался, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Сейчас они изучают документацию, регламентирующая деятельность сотрудников при проведении строительных работ.

- По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - добавили в следкоме.