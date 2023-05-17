Житель Тарко-Сале, бродя за городом с полными карманами наркотиков, нарвался на полицейских

Фото: УМВД России по ЯНАО

В Пуровском районе возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Тарко-Сале, обвиняемого в незаконной покупке и хранении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчину задержали вблизи райцентра 12 мая. Завидев полицейских, он бросил на землю два фольгированных свертка с кристаллопорошкообразным веществом. Кроме того, при личном досмотре правоохранители обнаружили в кармане его куртке пакетик с таким же веществом.

Фото: УМВД России по ЯНАО

- Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось синтетическим наркотиком общей массой около 2 граммов, что считается крупным размером, - прокомментировали в ведомстве.

На допросе в отделе полиции северянин рассказал, что приобрел наркотик для личного потребления без цели сбыта.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере».