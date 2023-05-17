Погибшего в СВО лабытнангца Ивана Воробьева посмертно наградили орденом Мужества

Фото: группа «Северяне. Жизнь героя», соцсети

Жителя Лабытнанги Ивана Воробьева, погибшего в ходе СВО, посмертно наградили орденом Мужества. Информация об этом появилась в официальной группе регионального проекта «Северяне. Жизнь героя».

Там сообщается, что мужчина родился 23 октября 1988 года, после школы поступил в Институт физической культуры Тюменского государственного университета, далее, в 2015 году, проходил срочную службу в Мурманской области, после которой заключил военный контракт. В 2017 году он принимал участие в выполнении специальных задач на территории Сирии и был награжден медалями Министерства обороны РФ.

В спецоперации Иван участвовал с 21 мая 2022 года, а погиб 15 октября 2022 года. За проявленные отвагу и самоотверженность Владимир Путин пописал указ о присвоении ему почетной награды.