Жительница Красноселькупского района, зарезавшая сожителя, отделалась исправительными работами

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В Красноселькупском районе осудили жительницу села Толька, зарезавшую сожителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 20 декабря между сожителями произошел скандал, причиной которого стало длительное употребление мужчиной спиртных напитков. В ходе ссоры потерпевший ударил женщину кулаки по голове и туловищу. Защищаясь, она схватила нож и нанесла ему ответный удар в живот, - прокомментировали в ведомстве.

Также там уточнили, что в момент совершения преступления женщина осознавала, что ее действия являются чрезмерными и превышают пределы необходимой обороны.

В итоге суд признал северянку виновной по ч. 1 ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны) и приговорил ее к исправительных работ сроком на 9 месяцев, при этом 10% из заработной платы он должна выплачивать в доход государства.