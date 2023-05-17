Предстоящим летом приуральские школьники смогут поработать в отрядах главы

Фото: Иван Сакал, соцсети

Предстоящим летом приуральские школьники смогут трудиться в отрядах главы. Решение о их создании власти муниципалитета приняли перед началом каникул.

- В этом году впервые заработают отряды Главы Приуральского района. Это объединения несовершеннолетних школьников, которым предстоит совместно работать, - прокомментировал Иван Сакал.

На базе школ Аксарки, Белоярска, Катравожа и Харсаима будет организовано три смены: первая - с 5 по 25 июня, вторая - с 3 по 23 июля и третья - с 31 июля по 20 августа. Наставниками для ребят станут главы и специалисты сельских администраций.

Также запланированы две смены уже знакомого всем лагеря труда и отдыха «Энергия молодости»: первая - с 3 по 23 июля и вторая - с 31 июля по 20 августа. Зачислить в него планируют 62 ребенка от 14 до 17 лет. Ребята будут работать в Аксарке и Белоярске.

Всего этим летом на благо района предстоит трудиться 313 подросткам. Они внесут вклад в подготовку школ к 1 сентября, помогут семьям участников СВО и ветеранам в уборке территорий и будут работать на объектах благоустройства.