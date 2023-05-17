Лабытнангский поисковый отряд помог найти останки 15 солдат, погибших в Сталинградской битве

Фото: Марина Трескова, соцсети

Лабытнангский поисковый отряд имени Ивана Путилина вернулся из своей первой полевой экспедиции «Вахта памяти - 2023». По словам главы города Марины Тресковой, на протяжении двух недель ребята работали в поселке Кузьмичи Волгоградской области. Здесь поисковики со всех уголков страны вели работы по восстановлению имен солдат, погибших в Сталинградской битве.

- Трудовая дисциплина, полевые условия, но при этом мощная поддержка и дружеская атмосфера среди людей, объединенных одной целью - найти и вернуть героев Великой Отечественной войны домой, их семьям. Бесценный опыт для наших ребят, - прокомментировала градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Всего в ходе экспедиции удалось найти 101 солдата, из них 15 - при участии северян. Были обнаружены личные вещи бойцов, в том числе медальоны, красноармейские книжки и прочее. Все это поможет восстановить имена героев.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что тазовские поисковики помогли отыскать родственников солдата, погибшего в Великую Отечественную войну. Молодой красноармеец оказался родом из Орловской области.