Шурышкарские бойцы, находящиеся в зоне СВО, нуждаются в маскировочных сетях

Фото: Олег Попов, соцсети

Шурышкарским бойцам, находящимся в зоне СВО, не хватает маскировочных сетей. Об этом они сообщили главе муниципалитета Олегу Попову, вышедшему с ними на связь.

«С бойцами, которые сейчас находятся на спецоперации, стараемся поддерживать связь постоянно. Конечно, насколько позволяет обстановка. При каждом созвоне один из моих вопросов - «Чем мы можем помочь?». Вчера от парней прозвучало, что очень нужны маскировочные сети», - написал управленец в своих соцсетях.

Также, по его словам, маскировочные сети уже начали плести в мужевском молодежном центре, но материала и рук не хватает.

Фото: Олег Попов, соцсети

Сейчас мастерицы нуждаются в ткани цвета хаки или старых вещах камуфляжной расцветки. Что касается техники плетения, освоить ее под силу каждому.

«В любой день и до позднего вечера можно прийти в спортивно-молодежный центр и стать частью полезного дела. Давайте вместе поможем нашим парням!», - обратился Олег Попов к северянам.