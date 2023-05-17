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НовостиОбщество17 мая 2023 2:04

Врачи Ноябрьской ЦГБ спасли двух детей, проглотивших игрушечные монеты

Малышам потребовалась госпитализация
Марина Прохорова
Фото: Ноябрьская ЦГБ

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Врачам Ноябрьской ЦГБ пришлось дважды за неделю оказывать помощь детям, проглотившим игрушечные монеты. Как сообщили в самой больнице, в обоих случаях малышам потребовалась госпитализация.

Так, трехлетний ребенок, проживающий в Губкинском, попал к ноябрьским врачам лишь через пять дней. По словам родителей, за это время монета так и не вышла сама, поэтому они забеспокоились. Как оказалось, тревога была не напрасной, инородный предмет уже успел окислиться и повредить стенку пищевода.

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Фото: Ноябрьская ЦГБ

Второго малыша родители привезли в больницу сразу же. Врачи в экстренном порядке провели маленькому пациенту рентгенографию органов грудной клетки и брюшной полости, которые показали округлое инородное тело, застрявшее в пищеводе.

- Применив общий наркоз, врачи-эндоскописты благополучно извлекли монетки с помощью эзофагогастродуоденоскопии. Сейчас здоровью малышей ничего не угрожает, - прокомментировали в ведомстве.