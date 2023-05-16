В Ноябрьске простились с Рустамом Ташриповым и Евгением Сторожевым, погибшими в СВО

Фото: Алексей Романов, соцсети
В Ноябрьске простились с Рустамом Ташриповым и Евгением Сторожевым, погибшими в ходе СВО. Об этом сообщил глава города Алексей Романов.
- Тяжело, когда уходят молодые, сильные люди. Наши парни - настоящие герои, которые навсегда останутся в сердцах людей! Наш долг - быть достойными этой памяти, поддержать родных Рустама и Евгения, которым сейчас очень тяжело, - сказал градоначальник.
Фото: Алексей Романов, соцсети
Кроме того, он поблагодарил родителей ребят за то, что они воспитали настоящих граждан и воинов, верных присяге, долгу и своей Отчизне.
Напоминаем, что также сегодня простились с погибшим в спецоперации жителем Муравленко Александром Дорошевым. За проявленные доблесть и самоотверженность северянина наградили орденом Мужества.