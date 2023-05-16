«Шиферопад и стриптиз кровли»: надымчане жалуются на разрушающиеся от ветра крыши

Фото: соцсети

Жители Надыма жалуются в соцсетях на полуразрушенные крыши. По словам людей, виноват в этом сильный ветер, бушующий уже несколько дней.

«Улица Лесная, д. 12. Над первым подъездом», - говорится в одном из сообщений.

В качестве доказательств автор прикрепил фото, на которой виден оторвавший карниз. Опасная железяка повисла прямо над головами людей и держится, как говорится, на одном честном слове.

В комментариях к посту горожане отметили, что такая же ситуация наблюдается и по другим адресам, например, улица Полярная, д. 12.

«Третий подъезд, тоже шиферопад и стриптиз кровли. Что-то мне подсказывает, что перфоратором не стоит очищать крышу», - пишет Геннадий Головченко.

На снимках изображены отпавшие куски шифера, валяющиеся на снегу. При этом один из них, падая вниз, воткнулся в промерзшую землю.

Фото: Геннадий Головченко

В региональном департаменте госжилнадзора автору поста сообщили, что управляющая компания, ответственная за данную многоэтажку, выполнит работы в ближайшее время. Ответа про второй адрес пока не поступало.