На ямальских реках начался ледоход

Фото: МЧС России по ЯНАО

Ямальские реки начинают просыпаться и очищаться от льда. Так, по информации регионального МЧС, голова ледохода по реке Сыня находится ниже по течению села Ямгорт, а на Оби в районе села Горки замечена подвижка льда. Также подвижка наблюдается на реке Малая Обь около села Мужи.

Голова ледохода по реке Обь находится в два километра выше по течению деревни Казым-Мыс, а хвост ледохода - в Югре, в районе населенного пункта.

Протяженность ледохода - 75 километров, динамика за сутки - 30 километров.

А на реках Надым, Пур и Таз все еще наблюдается ледостав.

Кстати, по словам руководителя центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона Артема Кошкина, в этом году ожидать сильного половодья не стоит, поскольку наивысший уровень воды в реках будет близок к среднегодовому значению.