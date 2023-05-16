Фото: Алексей Титовский, соцсети

В Салехарде поздравляют с днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Николая Шакурова. Сегодня ему исполнилось 97 лет.

«Для каждого жителя нашего города Николай Тимофеевич - герой, чья славная история находит отклик в сердцах многих поколений салехардцев. Чей подвиг и самоотверженность в борьбе за мир и свободу вызывают гордость и безграничную признательность», - написал в своих соцсетях глава города Алексей Титовский.

Кстати, Николай Шакуров участвовал в операции «Багратион», длившейся с 23 июня по 29 августа 1944 года. Полуторамиллионная группировка войск Рокоссовского, Черняховского, Захарова и Баграмяна разбила немецкие и венгерские части, занимавшие Белоруссию, север Украины и юг Литвы и выдавила гитлеровцев на восток Польши.

Сейчас северянин делится своими опытом и мудростью с юными горожанами.

«От лица всех жителей Салехарда желаю здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Спасибо за ваш подвиг и преданность нашей Родине», - добавил градоначальник.