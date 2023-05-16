«Эшелон Победы» прибудет в Ноябрьск 23 мая

Фото: Вера Зенина

В Ноябрьск движется «Эшелон Победы». Как сообщили в региональном департаменте культуры, во главе состава будет ретропаровоз, вагоны-экспозиции, оформленные в стилистике военных лет, а также платформы с образцами военной техники.

Фото: Вера Зенина

- В каждом вагоне организована тематическая выставка. Экспозиции отражает военно-санитарные и воинские перевозки, эвакуацию промышленных предприятий на Урал, - прокомментировали в ведомстве.

Замыкать состав будет «вагон памяти» с фотографиями героев Великой Отечественной войны и информационными табличками.

Фото: Вера Зенина

Поезд остановится на станции Ноябрьск 2 ровно через неделю, 23 мая. Все желающие смогут зайти внутрь, осмотреть вагоны, послушать рассказ экскурсоводов и сделать памятные снимки.

Фото: Вера Зенина

Согласно замыслу организаторов, в городах, где будет организована торжественная встреча ретропоезда, пройдут митинги и концерты, прозвучат стихи и песни о войне. Это позволит воссоздать атмосферу мая 1945 года, когда на вокзалах страны со слезами, улыбками и цветами встречали «поезда Победы».