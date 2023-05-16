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НовостиОбщество16 мая 2023 10:30

Строительство психиатрического отделения в Тарко-Сале оценено в 1,3 миллиарда рублей

Сейчас идет сбор заявок от потенциальных подрядчиков
Марина Прохорова
Строительство психиатрического отделения в Тарко-Сале оценено в 1,3 миллиарда рублей

Строительство психиатрического отделения в Тарко-Сале оценено в 1,3 миллиарда рублей

Фото: Вера Зенина

Строительство психиатрического отделения в Тарко-Сале оценено в 1,3 миллиарда рублей. Информация об этом содержится в тендере, опубликованном региональной дирекцией капитального строительства.

Согласно техническому заданию, здание будет состоять из двух этажей, а его площадь составит не менее 5,8 тысяч квадратных метров. Одновременно лечиться в медучреждении смогут 27 пациентов.

Остальные параметры объекта будет определять сам исполнитель контракта, который еще не определен. Заявки принимаются до 23 мая.

Кстати, в текущей версии технического задания предполагаемая стоимость выполнения работ оценивается в 1,72 миллиарда рублей, что значительно превышает максимальную цену контракта. Пока не ясно, с чем связана такая разница, возможно, такой была стоимость объекта при его проектировании с нуля.