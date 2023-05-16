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НовостиПроисшествия16 мая 2023 9:38

В Салехарде мигрантка, перевозившая наркотики, предложила полицейскому 300 тысяч рублей, чтобы избежать наказания

Вскоре ее ждет суд
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Салехарде осудят 23-летнюю мигрантку, обвиняемую в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, девушка приехала в город в январе 2023 года, намереваясь заработать денег незаконным способом. Однако замысел злоумышленницы не удался, поскольку уже 21 января ее задержали сотрудники полиции. При личном досмотре у нее нашли наркотик в крупном размере.

- Желая избежать наказания, девушка предложила полицейскому 300 тысяч рублей, но получила отказ, - прокомментировали в ведомстве.

После этого мигрантку отправили под стражу и завели не нее сразу два уголовных дела. Сейчас злоумышленница обвиняется в 55 эпизодах покушения на незаконное распространение наркотиков в крупных и значительных размерах, а также в приготовлении к даче взятки в крупном размере.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины женщины, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.