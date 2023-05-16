На Ямал поступило более восьми тысяч доз вакцины от кори

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

Накануне на Ямал поступило 8 150 доз вакцины от кори. Как сообщили в окружном департаменте здравоохранения, препарат уже распределен по муниципалитетам, а сама иммунизация начнется на этой неделе.

Несмотря на то, что случаев кори в регионе не выявлено, врачи все равно рекомендуют жителям привиться.

Иммунизация проводится двукратно следующим категориям граждан:

- детям в возрасте одного года и шести лет;

- взрослым до 35 лет, не болевшим корью и не привитым ранее, или вакцинированным однократно;

- людям от 36 до 55 лет, относящимся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники социальной сферы и торговли, вахтовики).

Отметим, что корь передается воздушно-капельным путем и сопровождается температурой тела до 40,5 градусов, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, сыпью и, возможно, конъюнктивитом.

Опасна болезнь своими осложнениями. Она влияет на работу центральной нервной и дыхательной систем, желудочно-кишечного тракта. А еще больной может заразить окружающих с первых дней заболевания.