Житель Ханымея до смерти забил соперника на любовном фронте табуретом

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В Пуровском районе осудят 38-летнего жителя Ханымея, до смерти забившего соперника на любовном фронте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Преступление произошло в ночь на 14 октября 2022 года. Тогда обвиняемый, находясь в алкогольном опьянении, обнаружил свою супругу в соседской квартире в компании мужчин. Приревновав жену, он набросился на одного из присутствующих и начал его избивать.

- Обвиняемый нанес потерпевшему множество ударов по голове и туловищу деревянным табуретом, а также руками и ногами, - прокомментировали в ведомстве.

К сожалению, избитый 41-летний северянин скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.