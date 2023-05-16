На Ямале бывшего федерального судью обвиняют в изготовлении боеприпасов и переделке оружия

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На Ямале завершается расследование в отношении бывшего федерального судьи и его родственника, обвиняемых в незаконном приобретением и хранений огнестрельного оружия, а также изготовлении боеприпасов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в 2020-2021 годах обвиняемый, являясь действующим федеральным судьей, совместно со своим родственником приобретали охолощенное огнестрельное оружие, затем переделывали его, тем самым приводя в пригодное для стрельбы состояние. Также мужчины покупали комплектующие к оружию и тоже переделывали его, - прокомментировали в ведомстве.

Отметим, что преступление выявили сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области.

В настоящее время фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение в окончательной редакции. Мужчин будут судить по ч. 2 ст. 222 УК РФ и ч. 2 ст. 223 УК РФ - всего пять эпизодов (незаконное приобретение, хранение, сбыт, передача и ношение боеприпасов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, основных частей огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч.1 ст.223 УК РФ (незаконное изготовление боеприпасов).