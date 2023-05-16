Ноябрянка, издевавшаяся над четырехмесячным сыном, отправится в колонию

Фото предоставлено КП

В Ноябрьске вынесли приговор 41-летней местной жительнице, истязавшей своего маленького сына. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Установлено, что в декабре 2022 года женщина, находясь в алкогольном опьянении, причинила своему четырехмесячному сыну физические страдания. В результате она лишена родительских прав. На данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге, учитывая позицию гособвинителя, суд признал женщину виновной по п. «г, д» ч. 2 ст. 117 УК РФ и приговорил ее к четырем годам лишения свободы. Кроме того, в ходе заседания женщине отменили прежний приговор, вынесенный за кражу (тогда ее приговорили к условному сроку), заменив его на реальный.

Отбывать наказание виновная будет в исправительной колонии общего режима.

А еще суд удовлетворил гражданский иск прокурора и взыскал с горе-матери в адрес ребенка компенсацию морального вреда - 300 тысяч рублей.