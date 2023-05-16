На переправе между Салехардом и Лабытнанги увеличили количество судов на воздушных подушках

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На переправе между Салехардом и Лабытнанги решили увеличить количество судов на воздушных подушках. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и жилищной политики.

«Для перевозки пассажиров между городами работают три судна на воздушных подушках. Транспорт ходит по расписанию», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что третье судно выпускают на линию в связи с большим количеством пассажиров.

Стоимость проезда на воздушной подушке для взрослого составляет 160 рублей, цена детского билета - 80 рублей, провоза багажа - 16 рублей за 10 килограммов. Приобрести их можно в кассах, расположенных в павильонах на правом и левом берегах Оби.