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НовостиОбщество16 мая 2023 4:29

На переправе между Салехардом и Лабытнанги увеличили количество судов на воздушных подушках

Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и жилищной политики
Марина Прохорова
Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На переправе между Салехардом и Лабытнанги решили увеличить количество судов на воздушных подушках. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и жилищной политики.

«Для перевозки пассажиров между городами работают три судна на воздушных подушках. Транспорт ходит по расписанию», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что третье судно выпускают на линию в связи с большим количеством пассажиров.

Стоимость проезда на воздушной подушке для взрослого составляет 160 рублей, цена детского билета - 80 рублей, провоза багажа - 16 рублей за 10 килограммов. Приобрести их можно в кассах, расположенных в павильонах на правом и левом берегах Оби.