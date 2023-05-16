На Ямале 16 мая 2023 года в отдельных районах ожидается метель

Погода на Ямале на 16 мая Фото: Вера Зенина

Во вторник, 16 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и небольшие осадки (снег, мокрый снег), по западу преимущественно без осадков, в отдельных районах ожидается метель. Ветер северо-западный с переходом на западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью 0…-5 градусов, днем +1...+6.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью 0 градусов, днем +2. Ветер 8-10 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: