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НовостиПроисшествия16 мая 2023 0:00

На Ямале 16 мая 2023 года в отдельных районах ожидается метель

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 16 мая 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 16 мая

Погода на Ямале на 16 мая

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 16 мая, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность и небольшие осадки (снег, мокрый снег), по западу преимущественно без осадков, в отдельных районах ожидается метель. Ветер северо-западный с переходом на западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью 0…-5 градусов, днем +1...+6.

В Салехарде: малооблачно, без осадков. Температура ночью 0 градусов, днем +2. Ветер 8-10 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО