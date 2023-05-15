На Ямале начался сезон охоты на пернатую дичь Фото: Вера Зенина

На Ямале началась охота на пернатую дичь. Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, на данный момент сезон стартовал в охотничьих угодьях, расположенных южнее Губкинского, поселков Пурпе и Мужи, а также на части территории Красноселькупского района.

- С 11 по 20 мая здесь разрешено охотиться на токующих глухарей и тетеревов. С 13 по 22 мая - на селезней и гусей. Добыча селезней может вестись с чучелами и манками, на гусей - из укрытий с чучелами, профилями или манками, - прокомментировали в ведомстве.

В остальной части округа охота на глухарей и тетеревов будет открыта с 18 по 27 мая, на селезней уток и гусей - с 20 по 29 мая. Кроме того, в этот же период можно охотиться на серых ворон.

Охота на селезней с использованием живых подсадных (манных) уток пройдет с 9 мая по 9 июня без разделения на вышеуказанные зоны.

Всего за весенний сезон каждому ямальскому охотнику разрешается добыть 10 гусей, 30 селезней уток, 3 глухаря, по 5 тетеревов и серых ворон.