Фото: Центр «Кадет» I Ноябрьск, соцсети

Жительниц Ноябрьска приглашают поучаствовать в соревнования по автомногоборью. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, выбирать победительниц будут в двух номинациях.

Первая - девушки с водительским удостоверением категории «В» от 18 до 35 лет. Вторая - девушки от 36 лет с ребенком в возрасте до 12 лет.

Участницам предстоит пройти тест на знание правил дорожного движения, показать класс в фигурном вождении и презентовать креативно оформленный автомобиль.

Самый зрелищный этап соревнований пройдет на территории гипермаркета «Лента» 21 мая в 12.00.

Заявки принимается в центре «Кадет». Для этого горожанкам надо позвонить по номерам 33-40-47, 8 (951) 993-19-25 или написать в сообщениях группы.