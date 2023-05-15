Суда на воздушных подушках вновь перевозят пассажиров между Салехардом и Лабытнанги

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале возобновили перевозку пассажиров между Салехардом и Лабытнанги. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, на данный момент ветер немного поутих.

«Для перевозки пассажиров между городами возобновлена работа двух судов на воздушных подушках. Транспорт ходит по расписанию», - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напоминаем, что стоимость проезда на воздушной подушке для взрослого составляет 160 рублей, цена детского билета - 80 рублей, провоза багажа - 16 рублей за 10 килограммов. Приобрести их можно в кассах, расположенных в павильонах на правом и левом берегах Оби.

Транспорт курсирует по расписанию с 06.45 до 23.00. В период скопления пассажиров на линию будет выходить третье судно.