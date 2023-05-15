На Ямале молодоженам начали досрочно выдавать сертификаты для обследования репродуктивного здоровья

Фото: Правительство ЯНАО

В ямальских ЗАГСах молодоженам начали досрочно выдавать сертификаты, благодаря которым они смогут бесплатно пройти комплексное обследование репродуктивного здоровья.

Процедуры проводятся в поликлинике по месту жительства, но при необходимости супругов могут направить в более крупную больницу округа с необходимым оборудованием, в этом случае затраты на проезд будут компенсированы.

Мужчины смогут посетить уролога и терапевта, пройти ряд инструментальных исследований, включая УЗИ, и сдать кровь на анализ. Помимо общего исследования медики оценят уровень гормонов и проверят на наличие вирусов. Женщины пройдут осмотр у терапевта и акушера-гинеколога, а также комплекс исследований для раннего выявления заболеваний репродуктивной системы.

Для получения сертификата достаточно, чтобы одному из супругов было от 18 до 35 лет.