В Тазовском рабочие приступили к монтажу инженерии в трех блоках «космической» школы

Фото: департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

В Тазовском продолжают возводить «космическую» школу на 800 мест. Как сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики, сейчас рабочие монтируют инженерию в трех готовых блоках - А, Б и Г, далее они приступят к черновой отделке.

- Подрядчик трудится ударными темпами, сейчас на объекте задействовано более 200 строителей, - прокомментировали в ведомстве.

Напоминаем, что сквозной темой оформления школы станет космос. В кабинетах обществознания и спортзале предусмотрены трансформируемые перегородки, это сделает образовательное пространство более мобильным. Современные решения использованы и при освещении помещений: в библиотеке установят панорамные окна. На прилегающей территория разместятся игровые и спортивные площадки.

Завершить строительство образовательного учреждения планируется к концу года.