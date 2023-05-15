В Салехардскую ОКБ доставили почти полторы тысячи доз вакцин от кори и клещевого энцефалита

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В Салехардскую окружную больницу поступило сразу несколько видов вакцин - одна от кори и две от клещевого энцефалита.

Так, вакцину против клещевого энцефалита для взрослых доставили в количестве 300 доз, а для детей - 700 доз. Коревая вакцина поступила в количестве 490 доз.

- Обеспечить сохранность вашего здоровья и здоровья ваших близких - одна из наших главных задач. Пройдите вакцинацию от кори или клещевого энцефалита прямо сегодня, чтобы быть защищенным в будущем, - обратились представители больницы в горожанам.

Для записи на вакцинацию можно обратиться в колл-центр больницы по телефону: 8 (34922) 9-93-97. Там же можно получить дополнительную информацию.