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НовостиОбщество15 мая 2023 8:25

Жители Салехарда на целый день останутся без света

Работы проведут 16 мая
Марина Прохорова
Жители Салехарда на целый день останутся без света

Жители Салехарда на целый день останутся без света

Фото: Вера Зенина

Жители Салехарда на целый день останутся без света. Как сообщили в городской администрации, это связано с плановыми ремонтными работами, которые пройдут в окружной столице 16 мая.

Так, с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 электроэнергию отключат в домах №36, №38, №40 и №44 по улице Игарская, а также в домах №68, №70, №72 и №74 по улице Зои Космодемьянской.

А 17 и 18 мая с 00.00 до 00.10 электроэнергию отключат в домах №32а и №32б, расположенных в микрорайоне Богдана Кнунянца. Специалисты выполнят мероприятия по технологическому присоединению.