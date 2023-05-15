Жители Салехарда на целый день останутся без света Фото: Вера Зенина

Жители Салехарда на целый день останутся без света. Как сообщили в городской администрации, это связано с плановыми ремонтными работами, которые пройдут в окружной столице 16 мая.

Так, с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 электроэнергию отключат в домах №36, №38, №40 и №44 по улице Игарская, а также в домах №68, №70, №72 и №74 по улице Зои Космодемьянской.

А 17 и 18 мая с 00.00 до 00.10 электроэнергию отключат в домах №32а и №32б, расположенных в микрорайоне Богдана Кнунянца. Специалисты выполнят мероприятия по технологическому присоединению.