Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Из-за непогоды на Ямале закрыли переправу между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

«В связи с усилением ветра работа судов на воздушной подушке временно приостановлена», говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, на 15 мая в регионе объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 15 мая на Ямале ожидается северо-западный ветер с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с.

Напоминаем, что информация о работе «подушек» доступна по телефону диспетчерской: +7 (34992) 7-17-04. Кроме того, у ямальцев есть возможность наблюдать за работой паромной переправы онлайн.