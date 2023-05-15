На Ямале начали тестировать КАМАЗы - беспилотники, перевозящие грузы

Фото: проектный офис развития Арктики

На Ямале начали начали тестировать КАМАЗы - беспилотники, перевозящие грузы. Как сообщили в проектном офисе развития Арктики, машины без водителей ходят по 140-километровому маршруту между Восточно-Мессояхским месторождением.

Следят за движение грузовиков навигационная спутниковая система, а за управление отвечает российское программное обеспечение.

Беспилотные грузовики оснащены несколькими типами сенсоров - они сканируют объекты, попадающие в их «поле зрения», и распознают препятствия в радиусе 200 метров. Кроме того, бортовое оборудование машин фиксирует статичные и движущиеся объекты, наблюдаемые на маршруте, и выстраивают цифровую карту дорог.

- Это один из ярких и наглядных примеров использования современных цифровых решений в условиях Арктики. Вместо водителя, которому требуются сон, еда и отдых, и который должен обладать высокой квалификацией, могут эффективно использоваться искусственный интеллект и дистанционные технологии, - прокомментировали в офисе.

Данный опыт может быть масштабирован. Например, после закрытия зимников высокотехнологичные грузовики продолжат работу на других объектах.