Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

Юные ямальцы завоевали сразу семь медалей на первенстве Урала по боксу. Как сообщили в региональном департаменте по физической культуре и спорту, в соревнованиях участвовали 154 юноши 13-14 лет из шести регионов станы.

Первые два места пьедестала заняли боксеры из Губкинского. Серебро досталось Денису Макаркину, выступавшему в весовой категории 50 килограммов, а золото - Абдуле-Малик Кунтюкову - 80 килограммов. Кстати, по итогам соревнований он будет защищать честь округа на первенстве России.

Бронзовыми призерами стали три новоуренгойских спортсмена: Давид Тугузбаев - 40 килограммов, Милан Иванов - 57 килограммов и Гамид Каирбеков - 75 килограммов.

Также бронзу завоевали Матвей Чередник из Салехарда - 54 килограмма и Ислам Яхьяев из Тарко-Сале - 66 килограммов.

Соревнования прошли с 9 по 14 мая в селе Уват Тюменской области.