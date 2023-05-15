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НовостиПроисшествия15 мая 2023 4:27

Жителя Гыды, который связал родного брата и вывез в тундру умирать, могут отправить на лечение

Он страдает психическим расстройством
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

В Тазовском районе осудят 37-летнего жителя Гыды, задумавшего убить родного брата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Напоминаем, что известно о преступлении стало 23 января. Ранним утром сельчане обнаружили в безлюдном месте связанного мужчину 1989 года рождения. У него были отморожены пальцы рук и обеих стоп, а на теле виднелись многочисленные ушибы и ссадины.

- Следствием установлено, что потерпевшего в тундровой местности оставил его родной брат. Проведенная психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, поэтому он не мог осознавать опасность своих действий и руководить ими, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор будет требовать, чтобы северянина отправили на принудительное решение.

На данный момент мужчина обвиняется по ч.3 ст.30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).