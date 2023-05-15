Надымчанам запретили кормить бездомных животных, обитающих в гаражах

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Власти Надымского района запретили жителям организовывать места для пребывания животных на территории гаражей и кормить их. Информация о этом появилась на официальной странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

«В целях предотвращения причинения вреда жизни и здоровью граждан и их имущества, на территории гаражных кооперативов и прилегающих им территориях запрещается кормление и организация мест укрытия животных без владельцев», - говорится в сообщении.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Надыме живодеры убили собаку во дворе жилого дома, выстрелив в нее из оружия. Пытаясь спасись от расправы, уже изувеченный пес смог доковылять до высокого бордюра и забраться наверх, но затем силы его покинули, и животное рухнуло на холодный камень, оставаясь там лежать до последнего вздоха.