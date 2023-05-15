Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска Рустам Ташрипов и Евгений Сторожев погибли в ходе СВО. Выразить уважение бойцам и проводить их в последний путь могут все желающие 16 мая, сообщили в городской администрации.

Прощание с Рустамом Ташриповым состоится в ритуальном зале с 10.00 до 12.00, а с Евгением Сторожевым - в храме Архистратига Михаила с 12.00 до 14.00.

- Печальные новости о гибели наших парней никого в городе не оставили равнодушными. Мы выражаем соболезнования родным и близким наших героев и скорбим вместе с ними, - прокомментировали в мэрии.

Также власти подчеркнули, что семьям погибших солдат окажут всю возможную и необходимую помощь.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в ходе спецоперации погиб пожарник из Ноябрьска.