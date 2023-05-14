Семья погибшего солдата из Нового Уренгоя передала солдатам четыре квадрокоптера

Фото: официальная страница администрации Нового Уренгоя

Родители Алексея Боброва, героически погибшего во время СВО, купили 4 квадрокоптера для отправки в ямальские батальоны. Об этом рассказал глава Нового Уренгоя Андрей Воронов.

- Эти средства собрали новоуренгойцы после известия о смерти нашего героя в помощь семье. Жена с волонтерами шила, собирала гуманитарку. У нас даже и вопрос не стоял, куда потратить деньги, которыми нам помогли земляки - всё для победы и поддержки наших ребят - рассказал глава семьи.

Он подчеркнул, что помогает Донбассу с 2014 года, продолжают это делать и сейчас во время СВО. Родители Алексея Боброва смогли воспитать героя, отмеченного Орденом Мужества посмертно за спасение сослуживцев ценой собственной жизни.